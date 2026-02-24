PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 36-jähriger Mann aus Liederbach vermisst

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

(wö) Seit Sonntag, dem 22.02.2026 gegen 13:00 Uhr, wird der 36-jährige Danish AHMAD aus Liederbach vermisst. Der 36-Jährige hatte seine Wohnanschrift in Oberliederbach mit unbekanntem Ziel verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr AHMAD in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Danish AHMAD ist ca 168 cm groß, hat eine normale bis kräftige Statur, dunkle kurze Haare und einen Bart. Zuletzt war er mit einer grauen Jacke, schwarzer Jeans und grauen Sneakers bekleidet. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Main-Taunus unter der Telefonnummer 06196-20730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell