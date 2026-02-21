PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++

Hofheim (ots)

(Sz) Die Vermisstenfahndung nach dem 14-Jährigen aus Edertal vom 20.02.2026 wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste kehrte selbstständig wohlbehalten nach Hause zurück. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

