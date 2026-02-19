PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Graffiti an Schulgebäude +++ Fahrzeug gerät ins Schleudern

Hofheim (ots)

1. Graffiti an Schulgebäude,

Hofheim am Taunus, Stromstraße, 16.02.2026, 09:00 Uhr bis 18.02.2026, 08:00 Uhr

(dd) Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch verunstalteten unbekannte Täter die Fassade einer Schule in der Stormstraße mit Graffiti. Wer den Schriftzug an die Wand sprühte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt nun. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Fahrzeug gerät ins Schleudern,

Kelkheim (Taunus), Bundesstraße 8, 18.02.2026, 09:15 Uhr

(dd) Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 8 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford wargegen 09:15 Uhr aus Kelkheim kommend in Richtung Frankfurt unterwegs. Auf gerader Strecke brach bei feuchter Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache das Heck des Fahrzeugs aus. Dabei geriet das Auto ins Schleudern und kam mit dem Heck im Grünstreifen zum Stehen. Es entstanden Schäden an der Böschung und am Unfallfahrzeug. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell