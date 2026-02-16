PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Personen zu Boden gestoßen +++ Widerstand gegen Polizeikräfte +++ Einbruchsversuch +++ Auto gestohlen

Hofheim (ots)

1. Von hinten zu Boden gestoßen,

Hofheim, Homburger Straße, Samstag, 14.02.2026, 21 Uhr

(da) Am Samstag hat ein Unbekannter einen Mann in Hofheim zu Boden gestoßen. Der 25-Jährige hielt sich gegen 21 Uhr vor dem Eingang eines Supermarktes in der Homburger Straße auf, als sich ein Mann mit Hund von hinten näherte und ihn scheinbar grundlos zu Boden stieß. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann diverse Verletzungen im Gesicht zu. Er musste im weiteren Verlauf von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte lief nach der Tat in Richtung Fichtestraße davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und fahndet nach dem Mann. Dieser war 1,78 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, trug einen dunklen Bart sowie eine schwarze Regenjacke und eine schwarze Jogginghose. Bei dem Hund, den er an einer Leine bei sich führte, soll es sich um einen Pitbull gehandelt haben. Mögliche Hinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Frau zu Boden gestoßen und verletzt,

Hofheim, Kurhausstraße, Sonntag, 15.02.2026, 18.30 Uhr

(da) Am Sonntagabend hat ein Unbekannter in Hofheim eine Frau zu Boden gestoßen und verletzt. Gegen 18.30 Uhr lief die 35-Jährige die Kurhausstraße entlang, als ihr ein Mann entgegenkam und sie plötzlich zu Boden stieß. Dabei fiel die Frau mit dem Gesicht gegen eine Steinstatue und zog sich diverse Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Sie musste im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus medizinisch betreut werden. Zu dem Mann, der ihr die Verletzungen zugefügt hat, liegt bislang keine Beschreibung vor. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

3. Polizeibeamtinnen angegriffen,

Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag, 13.02.2026, 15.20 Uhr

(da) Am Freitagnachmittag wurden zwei Polizeibeamtinnen von einer Frau angegriffen, glücklicherweise wurden sie aber nicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Kelkheim in die Frankfurter Straße gerufen. In einer dortigen Sparkassenfiliale wurde eine Person gemeldet, die herumschrie und sich weigerte, das Gebäude zu verlassen. Als die Streife eintraf, stellte sich heraus, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Beamtinnen versuchten, sie nach draußen zu begleiten. Dabei griff sie die Polizeikräfte an und schlug und trat nach ihnen. Eine Beamtin wurde von ihr in den Handschuh gebissen. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Im Anschluss wurde die Frau zur weiteren Versorgung an eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

4. Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut und Widerstand geleistet, Hofheim, Zeilsheimer Straße, Samstag, 15.02.2026, 18 Uhr bis 19.45 Uhr

(da)Am Samstagabend hat eine Frau in Hofheim erst unter Alkoholeinfluss einen Autounfall gebaut und anschließend einen Widerstand mit der Polizei geleistet. Gegen 18 Uhr fuhr die 43-Jährige mit ihrem VW auf der Bundesstraße 519 von Marxheim kommend in Richtung Weilbach. Vor ihr fuhr ein Toyota in dieselbe Richtung. Als der Toyota-Fahrer nun auf die Autobahn nach Wiesbaden auffahren wollte, fuhr die VW-Fahrerin ihm auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Als eine Streife der Polizeistation Hofheim zur Unfallaufnahme eintraf, stellten die Beamten bei der 43-Jährigen Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2,7 Promille bestätigte den Verdacht. Ihr Führerschein und ihr Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, und sie musste die Beamten zur Polizeistation begleiten. Dort nahm ein Arzt der Frau Blut ab. Gegen diese Maßnahme setzte sie sich jedoch körperlich zur Wehr. Auch in der Gewahrsamszelle randalierte sie anschließend weiter und beleidigte die Einsatzkräfte mit diversen Kraftausdrücken. Schlussendlich musste sie ihren Rausch in einer Wiesbadener Gewahrsamszelle ausschlafen. Gegen sie wird nun wegen verschiedener Straftatbestände ermittelt.

5. Sachbeschädigung an Bankfiliale,

Eschborn, Hauptstraße, Sonntag, 15.02.2026, 0.10 Uhr

(da)Am Sonntag kurz nach Mitternacht haben Unbekannte die Glasscheibe einer Sparkassenfiliale in der Hauptstraße in Eschborn eingeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 0.10 Uhr, konkrete Täterhinweise liegen jedoch noch nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

6. Einbruchsversuch in Kita,

Liederbach, Oberliederbach, Bahnstraße, Donnerstag, 12.02.2026, 14 Uhr bis Freitag 13.02.2026, 7.30 Uhr

(da)In der vergangenen Woche ist ein Einbruchsversuch in eine Kita in Oberliederbach gescheitert. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh begaben sich die Einbrecher auf das Grundstück in der Bahnstraße. Dort versuchten sie, die Haupteingangstür und ein Fenster an mehreren Stellen aufzuhebeln. Sämtliche Versuche waren jedoch zum Scheitern verurteilt, weshalb die Unbekannten unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

7. In Haus eingedrungen und Auto gestohlen, Kelkheim, Hornau, Hornauer Straße, Freitag, 13.02.2026, 16.15 Uhr bis Samstag, 14.02.2026, 10.30 Uhr

(da)Am Wochenende sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Kelkheim eingedrungen und haben anschließend ein Auto gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hornauer Straße. Dort gelangten sie an den Schlüssel eines blauen Dacia Duster, der vor der Haustür am Straßenrand geparkt war. Mit Hilfe des Schlüssels stiegen sie in das Auto und fuhren davon. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den Tätern sowie dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "MTK-MA 813" montiert waren. Sollten Sie das Auto feststellen oder auf sonstige Weise zur Aufklärung beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

8. Auto entwendet und Unfall verursacht, Eschborn, Niederhöchstadt, Taunusstraße, Samstag, 14.02.2026, 22 Uhr bis Sonntag, 15.02.2026, 12.10 Uhr

(da)Am Wochenende haben Unbekannte in Eschborn zunächst ein Auto entwendet und damit anschließend einen Unfall verursacht. Die Verantwortlichen eines grauen VW Golfs mussten am Sonntag gegen 12 Uhr feststellen, dass ihr Auto gestohlen worden war. Sie hatten den Wagen am Samstagabend in der Taunusstraße abgestellt. Nun fehlte von dem Auto jede Spur. Eine Streife nahm eine Anzeige auf und fahndete nach dem Fahrzeug. Dieses konnte kurze Zeit später jedoch wieder in der Taunusstraße gefunden werden. Das Fahrzeug wies einen frischen Unfallschaden in Form von diversen Kratzern am Kotflügel auf. Unbekannte hatten das Auto zwischenzeitlich an der genannten Örtlichkeit abgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, um die weiteren Umstände der Tat zu erhellen. Sollten Sie den grauen Golf im Zusammenhang mit verdächtigen Personen beobachtet haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell