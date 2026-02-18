PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Randalierer leistet Widerstand +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld +++ Einbrüche +++ Fahrzeugteile entwendet +++ Unfall mit Motorrad

Hofheim (ots)

1. Randalierer leistet Widerstand,

Hofheim, Schulstraße, Mittwoch, 18.02.2026, 00:50 Uhr

(ro)Am Mittwoch nahm die Polizei in Hofheim einen alkoholisierten 44-jährigen Mann fest, nachdem dieser in der Schulstraße randaliert hatte. Gegen 00:50 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei, dass der Mann Blumenkübel und eine Fliegengittertür eines dortigen Anwesens beschädigt habe. Die entsandten Polizeikräfte konnten den mutmaßlichen Randalierer antreffen und festnehmen. Der alkoholisierte 44-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Beim Transport zur Dienststelle leistete der Mann Widerstand und beleidigte einen Beamten. Nachdem ihm Blut von einem Arzt abgenommen worden war, verbrachte der Mann den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

2. Mit Pfefferspray besprüht,

Bad Soden, Am Bahnhof, Dienstag, 17.02.2026, 17:30 Uhr

(ro)In Bad Soden ist eine 19-Jährige am Dienstag mit Pfefferspray besprüht worden. Die Heranwachsende hielt sich gegen 17:30 Uhr am Busbahnhof auf, als sich ihren Angaben zufolge eine ihr bekannte 18-Jährige näherte, sie unvermittelt mit Pfefferspray besprühte und anschließend zusammen mit einem männlichen Begleiter in Richtung Kurpark flüchtete. Die 19-Jährige wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Die alarmierten Streifen konnten die Flüchtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig machen. Die Personalien sind der Polizei jedoch bekannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld, Kelkheim, Hornau und Münster, Dienstag, 17.02.2026, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr (ro)Falsche Bankmitarbeiter waren am Dienstag in den Kelkheimer Ortsteilen Münster und Hornau zugange. Der Polizei wurden zwei Fälle gemeldet, bei denen ein angeblicher Bankmitarbeiter an der Wohnanschrift der zuvor Angerufenen erschien, die EC-Karten sowie die PIN in Empfang nahm. Anschließend stellten die Geschädigten fest, dass Bargeld von ihrem Konto abgebucht worden war. Die Betrüger erbeuteten mehrere Tausend Euro, die Polizei fahndet nun nach ihnen. Der Abholer, der gegen 14:30 Uhr in der Breslauer Straße in Münster erschien, wurde als etwa 25 Jahre alt beschrieben und hatte kurze dunkle Haare. Der angebliche Bankmitarbeiter in Hornau wird als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit heller Hose bekleidet beschrieben. Er soll sich gegen 13:00 Uhr in der Hornauer Straße aufgehalten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Seien Sie immer kritisch und hinterfragen Sie solche Sachverhalte. Händigen Sie weder Bankkarten noch deren PIN an Unbekannte aus. Die Polizei, andere Behörden oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals nach Wertgegenständen, Bargeld, Bankkarten oder sensible Bankdaten wie PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Beenden Sie solche Gespräche sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, insbesondere zu den Abholern, nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Einbruch über Fallrohr,

Eppstein, Niederjosbach, Kreuzheck, Dienstag, 17.02.2026, 13:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(lr)Am Dienstag kam es im Eppsteiner Stadtteil Niederjosbach zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Die unbekannten Täter kletterten zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr an einem Fallrohr die Hauswand hoch, um so auf den Balkon zu gelangen. Dort hebelten sie die Tür auf und durchsuchten das Wohnhaus in der Straße "Kreuzheck". Aus diesem entwendeten die Einbrecher Schmuck sowie Bargeld. Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden a.T., Auf der Weide, Dienstag, 17.02.2026, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(lr) Am frühen Dienstagabend kam es in Bad Soden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zunächst versuchten sich die Einbrecher zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Haus in der Straße "Auf der Weide" zu verschaffen. Als dies nicht gelang, hebelten sie ein anderes Fenster auf. Daraufhin durchsuchten die unbekannten Täter alle Wohnräume und entwendeten Schmuck sowie eine Handtasche, bevor sie wieder unbemerkt von dannen zogen.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Fahrzeugteile entwendet,

Kelkheim-Fischbach, Am Hühnerberg, Montag, 16.02.2026, 12:40 Uhr bis Dienstag, 17.02.2026, 09:00 Uhr

(ro)Fahrzeugteile eines Mercedes hatten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag in Kelkheim-Fischbach im Visier. Zwischen 12:40 Uhr und 09:00 Uhr näherten sich die Täter dem in der Straße "Am Hühnerberg" abgestellten schwarzen Mercedes E 350d. Sie demontierten die vordere Stoßstange sowie die Frontscheinwerfer des Fahrzeugs, bevor sie samt Beute die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Unfall mit Motorrad,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Dienstag, 17.02.2026, 19:25 Uhr

(ro)Am Dienstagabend kam es in Bad Soden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin stürzte und sich verletzte. Eine 48-Jährige fuhr in einem Opel gegen 19:25 Uhr die Königsteiner Straße von der Limesspange aus kommend in Richtung Brahmsstraße entlang. Sie wollte nach links in die Brahmsstraße einbiegen und übersah hierbei nach ersten Erkenntnissen die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin, die die Königsteiner Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die 19 Jahre alte Kawasaki-Fahrerin wollte ausweichen, kam zu Fall und verletzte sich hierdurch. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die 19-Jährige wurde von Angehörigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird auf 4.000 Euro geschätzt.

