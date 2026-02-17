POL-MTK: Busfahrer angegriffen +++ Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs +++ Geländewagen gestohlen +++ Diebe und Einbrecher zugange

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Busfahrer am Bahnhof von mehreren Jugendlichen angegriffen, Bad Soden am Taunus, Am Bahnhof, 16.02.2026, 18:11 Uhr

(dd) Am Montagabend kam es am Bahnhof in Bad Soden am Taunus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und mehreren Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich mehrere Jugendliche gegen 18:10 Uhr vor einen noch fahrenden Bus gestellt haben. Als der Busfahrer die Gruppe dazu aufforderte, zur Seite zu gehen, soll die Gruppe den Fahrer angegriffen haben. Dabei wurde der Busfahrer leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen zu Fuß in Richtung "Alter Kurpark". Der Geschädigte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter werden als vier bis fünf männliche Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren beschrieben. Ein Jugendlicher trug eine helle Jacke, die übrigen waren dunkel gekleidet. Einige aus der Gruppe sollen Mützen oder Kappen getragen haben. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs, Flörsheim am Main, Hochheimer Straße, 16.02.2026, 22:55 Uhr

(dd) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfte die Polizei am späten Montagabend in Flörsheim am Main einen Autofahrer im Bereich der Hochheimer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen. Eine gültige Versicherung bestand somit ebenfalls nicht. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, besitzt der Fahrer außerdem keine gültige Fahrerlaubnis. Im Kofferraum fanden die Beamten zudem eine Schreckschusswaffe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

3. Hochwertigen Geländewagen von öffentlichem Parkplatz gestohlen, Liederbach am Taunus, Feldbergstraße, 15.02.2026, 21:30 Uhr bis 16.02.2026, 07:50 Uhr

(dd) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Liederbach am Taunus ein geparktes Fahrzeug gestohlen. Der weiße Porsche Macan mit dem amtl. Kennzeichen MTK-FR 30 wurde am Sonntagabend ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz in der Feldbergstraße abgestellt und verschlossen. Am Montagmorgen stellte der Eigentümer fest, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Zwei Diebstähle im Main-Taunus-Zentrum innerhalb weniger Tage, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, 12.02.2026, 19:50 Uhr sowie 16.02.2026, 16:33 Uhr

(dd) Innerhalb weniger Tage kam es im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu zwei ähnlichen Diebstählen. Am Donnerstagabend, den 12.02.2026, betrat ein bislang unbekanntes Trio ein Geschäft im Main-Taunus-Zentrum und entfernte mehrere hochwertige Smartphones von den Sicherungen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute fußläufig in unbekannte Richtung. Am Montagnachmittag, den 16.02.2026, kam es erneut zu einem Diebstahl im selben Geschäft. Diesmal begaben sich zwei unbekannte Täter in den Verkaufsraum und rissen erneut mehrere hochwertige Smartphones von den Sicherungskabeln. Das Duo flüchtete erneut mit der Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Täter vom 16.02.2026 werden als männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt und jeweils circa 1,75 Meter groß beschrieben. Einer der Täter trug eine weiße Daunenjacke mit auffälligen schwarzen Querstreifen im Brustbereich, eine schwarze Hose sowie weiß-schwarze Schuhe. Er hatte einen dunklen Kinnbart und mittellange dunkle Haare. Der weitere Täter war mit einer schwarzen Kapuzentrainingsjacke sowie einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten bekleidet. Er trug schwarze Schuhe und hatte lockige schwarze Haare im "Vokuhila-Stil". Die Mitarbeiter gehen davon aus, dass es sich bei beiden Taten möglicherweise um dieselben oder ähnlich agierende Personen handeln könnte. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Baucontainer aufgebrochen und Diesel gestohlen, Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, 13.02.2026, 17:00 Uhr bis 16.02.2026, 07:45 Uhr

(dd) Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen kam es in Hattersheim am Main zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Baustellengelände in der Mainzer Landstraße. Anschließend brachen die Täter einen Container auf und stahlen daraus verschiedene Gegenstände. Darüber hinaus wurden mehrere auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen. Aus diesen entwendeten die Täter Dieselkraftstoff. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses, Kelkheim (Taunus), Altkönigstraße, 16.02.2026, 05:00 Uhr bis 14:15 Uhr

(dd) Unbekannte Täter sind am Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kelkheim eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 05:00 Uhr und 14:15 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Dabei erbeuteten die Diebe unter anderem Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

