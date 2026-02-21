PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche in Keller +++ Bronzefigur vom Grab entwendet +++ Berauscht im Straßenverkehr

Hofheim (ots)

+

Versuchte Einbrüche in Kellerabteile

Tatort: 65830 Kriftel, Oberweidstraße

Tatzeit: von Mittwoch, 18.02.26, gegen 12:00 Uhr bis Freitag, 20.02.26, 17:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in diesem Zeitraum auf noch ungeklärte Weise Zugang zu den Treppenhäusern von zwei Mehrfamilienhäusern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten sie entweder direkt über die Hauseingänge oder durch ein geöffnetes bzw. überwundenes Tiefgaragentor in die Gebäude und von dort in die Kellerräume.

Im Kellerbereich wurden gewaltsam Türen zu einzelnen Kellerabteilen mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Dabei wurden unter anderem Türbeschläge und Türfallengleiter verbogen und beschädigt. Nach bisherigen Feststellungen wurde jedoch nichts entwendet, sodass derzeit von versuchten Einbrüchen auszugehen ist. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oberweidstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

+ + +

E-Bike aus Fahrradraum gestohlen

Tatort: 65830 Kriftel, Kapellenstraße

Tatzeit: Donnerstag, 19.02.26, zwischen 12:00 Uhr bis 21:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, zu der eigentlich nur Hausbewohner Zugang haben sollten. Von dort begab sich der Täter zu einem gesondert verschlossenen Fahrradraum und öffnete dessen Tür gewaltsam. Aus dem Fahrradraum wurde ein hochwertiges E-Bike entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein silber-schwarzes Mountainbike der Marke "Cube", Modell "Stereo Hybrid ONE22 Race Allroad 800", im Wert von über 4.000 Euro. Der Täter konnte anschließend offenbar unerkannt vom Tatort flüchten.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

+ + +

Bronzefigur von Grab entwendet

Tatort: 65760 Eschborn, Hunsrückstraße, dortiger Friedhof

Tatzeit: zwischen Donnerstag, 29.01.26, bis Freitag, 20.02.26

Unbekannte Täter entwendeten im genannten Zeitraum von einem Grab auf dem Friedhof in Eschborn eine dort aufgestellte Madonna-Bronzefigur. Der Wert der Figur wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06196 - 2073 - 0 zu melden.

+ + +

Unter Einfluss von Cannabis am Steuer festgestellt

Tatort: 65817 Eppstein, Rossertstraße

Tatzeit: Samstag, 21.02.26, 04:40 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Kelkheim wurde aufgrund einer auffälligen Fahrweise auf einen Citroën aufmerksam und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich aufgrund körperlicher Auffälligkeiten Hinweise darauf, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Eppstein unter dem Einfluss von Cannabis stehen könnte. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht.

Zur weiteren Beweissicherung wurde der Mann zur Polizeistation Kelkheim gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch nach der Legalisierung von Cannabis der Konsum die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Wer unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug führt, muss weiterhin mit strafrechtlichen Konsequenzen oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Wie bei Alkohol, anderen berauschenden Mitteln oder bestimmten Medikamenten gilt: Nach dem Konsum sollte auf das Führen eines Fahrzeugs verzichtet werden.

+ + +

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

