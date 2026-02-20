PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung in Schwalbach +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Einbrecher zugange +++ Küchenbrand +++ Brennende Mülltonnen +++ Alkoholisiert mit Leitplanke kollidiert

1. Auseinandersetzung in Schwalbach,

Schwalbach, Marktplatz, Donnerstag, 19.02.2026, 20:45 Uhr

(ro)In Schwalbach kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 20:45 Uhr gerieten zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren mit einem 39-Jährigen und dessen 26 Jahre alten Begleiterin am Schwalbacher Bahnhof aneinander, nachdem der 19-Jährige dem 39-Jährigen zuvor in der S-Bahn ins Gesicht geschlagen haben soll. Im weiteren Verlauf sollen alle Beteiligten dann aufeinander eingeschlagen und -getreten haben, hierdurch trugen sie leichte Verletzungen davon. Die Polizei ermittelt nun. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Flörsheim-Wicker, Waldstraße, Donnerstag, 19.02.2026, 07:55 Uhr bis 23:00 Uhr

(ro)Einbrecher sind am Donnerstag in Flörsheim-Wicker in ein Wohnhaus eingestiegen. Zwischen 07:55 Uhr und 23:00 Uhr näherten sich die Täter über den rückwärtigen Bereich dem Anwesen in der Waldstraße und drangen gewaltsam über die Terrassentür ein. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume, nahmen Bargeld, eine Reisetasche sowie mehrere Schuhe an sich und suchten anschließend das Weite. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbrecher zugange,

Kriftel, Breslauer Straße, Mittwoch, 18.02.2026, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 19.02.2026, 16:00 Uhr

(ro)Im Verlauf der letzten Tage waren Einbrecher in Kriftel zugange. Zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr und Donnerstag, 16:00 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße aufzuhebeln. Als dies misslang, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße war in der Nacht zum Donnerstag Ziel von Einbrechern. Zwischen 22:00 Uhr und 09:00 Uhr gelangten sie in das Wohnhaus und öffneten im Keller mehrere Abteile. Inwiefern sie dort auf Diebesgut gestoßen sind, ist noch nicht bekannt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Küchenbrand,

Hofheim-Marxheim, Schlesierstraße, Donnerstag, 19.02.2026, 19:00 Uhr

(ro)Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstag ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Marxheimer Schlesienstraße. Gegen 19:00 Uhr war der Rettungsleitstelle der Brand in einer Wohnung gemeldet worden. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Brand im Bereich der Küche ausgebrochen war. Das Feuer wurde zügig von der Feuerwehr gelöscht, wobei dennoch, ersten Schätzungen zufolge, ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Die Brandursachenermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Aktuell kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

5. Brennende Mülltonnen,

Kelkheim-Münster, Altenburger Weg, Donnerstag, 19.02.2026, 23:05 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster brannten am Donnerstagabend zwei Großraummülltonnen. Die brennenden Tonnen im Altenburger Weg wurden gegen 23:05 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

6. Alkoholisiert mit Leitplanke kollidiert, Kelkheim, Landesstraße 3014, Donnerstag, 19.02.2026, 08:50 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist ein alkoholisierter Lkw-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn im Bereich Kelkheim gegen eine Leitplanke gestoßen. Der 43-jährige Pole war gegen 08:50 Uhr in einem Lkw auf der Bundesstraße 519 aus Richtung Hofheim kommend unterwegs. In Höhe der Abfahrt zur Landesstraße 3014 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der 43-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte. Er musste die Streife zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut von einem Arzt abgenommen wurde. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Das Gespann musste abgeschleppt werden. Sowohl die Leitplanke als auch der Lkw samt Anhänger wurden beschädigt.

