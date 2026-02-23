PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Bankmitarbeiter +++ Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Trickdieb gescheitert +++ Unfall mit drei Fahrzeugen +++ Radfahrer bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter,

Hofheim, Langenhain, Donnerstag, 19.02.2026, 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(ro)Falsche Bankmitarbeiter haben am Donnerstag in Hofheim-Langenhain Beute gemacht. Die Täter gaben mittags sich am Telefon als angebliche Bankmitarbeiter aus und gaben vor, die Bankkarte des Angerufenen in Empfang nehmen zu müssen. Der Mann übergab einem Abholer in der Katzenlückstraße daraufhin zwei Bankkarten samt der PIN. Im Anschluss wurde an einem Bankautomaten in der Hofheimer Taunusstraße gegen 20 Uhr Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro abgehoben. Der Betrug fiel erst am Freitag auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Ihnen am Donnerstagnachmittag oder -abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, die in Zusammenhang mit dem Betrug stehen könnten, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Hofheimer Polizei.

2. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld, Hofheim, Elisabethenstraße, Freitag, 20.02.2026, 17:50 Uhr

(ro)In Hofheim haben falsche Polizeibeamte am Freitagnachmittag Bargeld erbeutet. Zuvor hatten die Betrüger eine Frau angerufen und ihr glaubhaft versichert, man müsse deren Bargeld sichern. Dies sei vor der Festnahme einer ausländischen Tätergruppierung dringend notwendig. Nachdem die Angerufene Geld bei ihrer Bank geholt hatte, übergab sie dieses gegen 17:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Elisabethenstraße an einen Abholer. Der Betrug fiel erst im Nachhinein auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Der Abholer wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa Mitte/Ende 20 bis 30 Jahre alt und mit schmaler Statur beschrieben. Er trug Jeans sowie eine dunkle Jacke.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Vorfall stehen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden, Neuenhain, Im Weiber, Mittwoch, 18.02.2026, 12:00 Uhr bis Freitag, 20.02.2026, 11:30 Uhr

(ro)Einbrecher hatten letzte Woche in Bad Soden-Neuenhain ein Einfamilienhaus im Visier. Zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr und Freitag, 11:30 Uhr näherten sich unbekannte Täter dem Wohnhaus in der Straße "Im Weiber" und verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und nahmen mehrere Uhren an sich. Samt Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Trickdieb gescheitert,

Bad Soden-Neuenhain, Am Schnittelberg, Freitag, 20.02.2026, 11:45 Uhr

(ro)Ein Trickdieb ist am Freitag in Bad Soden-Neuenhain gescheitert. Ein Mann gab gegen 11:45 Uhr im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Schnittelberg" vor, Spenden zu sammeln. Als die Frau ihm eine Bargeldspende zukommen lassen wollte, griff dieser nach ihrer Geldbörse. Die Bad Sodenerin erkannte dies und konnte den Arm des mutmaßlichen Diebes noch festhalten, sodass dieser anschließend ohne Beute die Flucht ergriff. Der Mann wird als 20 bis 30 Jahre, etwa 1,75 Meter groß, mit braunen, kurzen, nach hinten gestylten Haaren sowie braunem Kinn- und Oberlippenbart beschrieben. Er war mit dunkelblauen Jeans, schwarzem Oberteil, beiger Jacke sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle der Marke Nike bekleidet und trug eine silberfarbene Armbanduhr.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Unfall mit drei Fahrzeugen,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Samstag, 21.02.2026, 16:00 Uhr

(ro)Am Samstag kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Gegen 16:00 Uhr fuhr eine 46-jährige VW-Fahrerin auf der Elly-Beinhorn-Straße von der Sossenheimer Straße kommend in Richtung Landesstraße 3005. Eine 34 Jahre alte VW-Fahrerin wollte vom Parkplatz eines Möbelhauses in die Elly-Beinhorn-Straße einfahren und übersah hierbei die von links kommende VW-Fahrerin. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der VW auf die Gegenspur geschleudert und kollidierte dort mit einem Peugeot, dessen Fahrer in Richtung Sossenheimer Straße unterwegs war. Sowohl die Skoda- als auch die VW-Fahrerin wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Elly-Beinhorn-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in diesem Bereich voll gesperrt. Der Schaden wird auf über 17.000 Euro geschätzt.

6. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Eschborn, Hauptstraße Götzenstraße, Sonntag, 22.02.2026, 15:30 Uhr

(ro)Am Sonntag ist in Eschborn ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 36-Jährige war gegen 15:30 Uhr im Kreisel Hauptstraße/Götzenstraße auf seinem Pedelec unterwegs. Ein 65-Jähriger Mercedes-Fahrer fuhr von der Sossenheimer Straße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zur Kollision, woraufhin der 36-Jährige stürzte und sich verletzte. Er wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell