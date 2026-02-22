PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht

Hofheim (ots)

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht mehrere Verkehrsunfälle und entfernt sich von den Unfallstellen

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Schillerstraße bis 65795 Hattersheim, Rotenhofstraße

Tatzeit: Sonntag, 22.02.26, gegen 02:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, wonach ein VW Golf in der Schillerstraße in Hochheim am Main ein geparktes Fahrzeug beschädigt habe und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet sei. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Auch nach diesem Zusammenstoß setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Fahrt führte schließlich bis nach Hattersheim, wo das Fahrzeug durch Polizeikräfte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrer aus Hattersheim erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vorläufig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann zur Polizeistation Hofheim am Taunus gebracht. Dort erfolgten unter anderem eine Blutentnahme zur Beweissicherung sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 - 2073 - 0 zu melden. Dies gilt insbesondere für Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, die einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben und einen Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen vermuten.

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

