POL-MTK: +++ Beim Geldwechseln bestohlen worden +++ Auf der Polizeistation Widerstand geleistet +++

Hofheim (ots)

1. Beim Geldwechseln bestohlen worden,

Hofheim, Am Untertor,

Montag, den 23.02.2026, 12:30 Uhr

(wö) Am Montag, um 12:30 Uhr, kam es auf dem Wochenmarkt in Hofheim zu einem Trickbetrug. Eine ältere Dame wollte einer männlichen Person auf dessen Wunsch Geld wechseln. Der Mann nutzte die Gutmütigkeit der Frau aus und entwendete ihr in einem unbeobachteten Moment einen nicht unerheblichen Geldbetrag im dreistelligen Bereich aus dem Portemonnaie. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen ca 1,90 m großen, 50 Jahre alten Mann handeln. Er hatte kurze dunkle Haare, eine schmale Statur und trug einen dunklen Mantel und gepflegte Kleidung. Hinweise werden von der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegengenommen.

2. Auf der Polizeistation Widerstand geleistet,

Eschborn, Polizeistation,

Montag, den 23.02.2026, 23:45 Uhr

(wö) In der Nacht von Montag auf Dienstag leistete eine 59-jährige Frau auf der Polizeistation Eschborn Widerstand gegenüber den dortigen Beamten. Die Beamten wurden im Vorfeld von Mitarbeitern eines Restaurants zur Hilfe gerufen, weil sie einen randalierenden Gast nicht unter Kontrolle bringen konnten. Die nicht ganz nüchterne Dame wurde dann von einer Streife aus dem Restaurant begleitet. Dabei wurde sie den Kollegen gegenüber renitent. Dies hatte zur Folge, dass die Frau die Beamten auf die Wache begleiten musste. Im Zellenbereich schlug sie einer Beamtin mehrfach ins Gesicht, weiterhin spuckte sie um sich und beleidigte die Polizeibeamten. Dies hatte wiederum zur Folge, dass sie die Nacht in einer Zelle verbringen musste und sich nun wegen mehreren eingeleiteten Strafanzeigen verantworten muss. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

