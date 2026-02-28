PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Auseinandersetzung zwischen Nachbarn +++ Diebstahl aus Briefkasten +++ Diebstahl einer Grabvase

Hofheim (ots)

Hofheim

1. Auseinandersetzung zwischen Nachbarn, Hattersheim, Rosengarten, Freitag, 27.02.2026, 17:51 Uhr

(ds)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend zwischen einem 34-jährigen und einem 50-jährigen Mann. Gegen 17:50 Uhr gerieten die beiden Personen auf offener Straße im Bereich Rosengarten zunächst in einen verbalen Streit, welcher im weiteren Verlauf in eine handfeste Auseinandersetzung eskalierte. Hierbei setzte eine der Personen Pfefferspray ein und ein geparktes Fahrzeug wurde beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Beide Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Diebstahl aus Briefkasten, Bad Soden, Königsteiner Straße, Samstag, 28.02.2026, 03:06 Uhr

(ds)In den frühen Morgenstunden wurde aus einem Briefkasten einer Autowerkstatt in Bad Soden ein Fahrzeugschlüssel geklaut. Um 03:06 Uhr wurde durch den Besitzer der Werkstatt in der Königsteiner Straße mitgeteilt, dass sich eine Person unbefugt auf seinem Gelände aufhält. Die sofort alarmierte Streife der Polizeistation Eschborn konnte den Mann im Nahbereich antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen dessen konnte der Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Der 23-jährige Langfinger wurde zu weiteren Maßnahmen auf die Polizeistation Eschborn gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

3. Diebstahl einer Grabvase, Kelkheim, Hauptfriedhof, Donnerstag, 01.01.2026 bis Mittwoch, 25.02.2026

(ds)Zu einem weiteren Diebstahl ist es auf dem Hauptfriedhof Kelkheim gekommen. Unbekannte entfernten Gewaltsam die auf einem Grabstein fest verankerte Vase. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

