PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Küchenfenster aufgehebelt+++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hofheim (ots)

1. Küchenfenster aufgehebelt

Kelkheim, Johann-Strauß-Straße, Samstag, 28.02.2026, 11:00-12:15 Uhr

(jk)Eine kurze Abwesenheit der Anwohner nutzten Unbekannte, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr wurde zunächst versucht die Haustür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, gelangten die Täter über ein Küchenfenster in das Haus und durchsuchten dies nach Wertgegenständen. Es wurde Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2.Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Kelkheim, Dieselstraße, 28.02.2026, 12:30 Uhr

(jk)Am Samstagmittag kam es in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 25-Jähriger befuhr in einem Suzuki die Dieselstraße in Kelkheim und beabsichtigte nach links in die Weilbacherstraße abzubiegen. Hier übersah der Kelkheimer einen entgegenkommenden VW und nahm diesen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

