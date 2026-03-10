Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Produktionshalle - Hinweise gesucht!

Kempen (ots)

Zwischen Freitag, dem 06. März um 20 Uhr und Montag, dem 09. März um 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Produktionshalle einer Firma in der Straße "Am Selder" in Kempen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zur Halle und entwendete dort Werkzeug. Haben Sie am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (159)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell