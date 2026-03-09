Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Telefonbetrüger geben sich als Gerichtsvollzieher aus.

Kempen (ots)

Etwa 30 Menschen haben sich heute beim Amtsgericht Kempen gemeldet und gefragt, ob es richtig sei, dass ein Gerichtsvollzieher per Telefon angebliche Forderungen stellt. Sie hatten einen Anruf erhalten, bei dem im Telefon-Display die Nummer des Amtsgerichts angezeigt wurde. Die Mitarbeitenden des Amtsgerichts konnten alle Anrufer beruhigen. Nein! Natürlich ruft ein Gerichtsvollzieher nicht an und stellt Forderungen. Vielmehr handele es sich um die bekannte Betrugsmasche. Der Anrufer gab sich als Gerichtsvollzieher aus und setzte seine Opfer massiv unter Druck: "Wenn Sie das Geld nicht sofort überweisen, lasse ich Ihr Konto sperren!" In allen bisher bekannten Fällen blieb die Betrugsmasche ohne Erfolg. Unser Appell: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Legen Sie am besten sofort auf. Informieren Sie die Polizei über eine andere Leitung. Sprechen Sie mit Ihren älteren Verwandten über diese Betrugsmasche. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, erstatten Sie bitte eine Anzeige. Das geht entweder online oder bei der nächsten Polizeidienststelle. Weitere Informationen finden Sie bei uns. https://viersen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizisten-am-telefon-neue-praeventionshinweise /wg (156)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell