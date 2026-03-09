Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kindergarten - Kripo ermittelt!

Kempen (ots)

Zwischen Freitag, 06. März um 16 Uhr und Sonntag, 08. März um 16:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Bergstraße in Kempen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich vermutlich über ein Fenster Zugang zum Inneren und durchwühlte dort diverse Räume. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld gestohlen. Ob noch mehr gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (153)

