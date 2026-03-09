Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frontal gegen Baum - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um 6:10 Uhr zu einem schweren Unfall in der Straße "Happelter Heide" in Brüggen-Born. Ein 19-jähriger Brüggener fuhr mit seinem Pkw auf einem Feldweg aus Richtung Boerholz, um auf die Straße Happelter Heide zu gelangen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Pkw seiner Angabe zufolge nicht gebremst, sodass er geradeaus in das gegenüberliegende Waldstück fuhr. Dort stieß er mit einem Baum zusammen und überschlug sich anschließend. Der 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw wurde sichergestellt, um zu ermitteln, ob ein technischer Defekt ursächlich für den Unfall war. /jk (150)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell