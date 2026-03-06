PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht Radfahrer und mögliche Zeuginnen und Zeugen

Brüggen-Bracht (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr in der Straße Hülst in Bracht nach einem Fahrradfahrer und möglichen Zeuginnen und Zeugen. Ein 18-Jähriger aus Brüggen fuhr in der Straße Hülst in Richtung Kaldenkirchen. Auf Höhe der Hausnummer 18 musste er einem unbekannten Radfahrer ausweichen, der vom Radweg aus die Straße überquerte. Durch das Ausweichmanöver kollidierte der Brüggener mit einer Laterne und einem Leitpfosten. Haben Sie den Unfall möglicherweise beobachtet oder können Angaben zu dem Fahrradfahrer machen? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (147)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

