Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Husen (ots)

(kp) Am Montag, 23. Februar, 21.30 Uhr, sind unbekannte Täter auf einer Baustelle am Heggeweg in Lichtenau-Husen in einen Baucontainer eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich Zugang in den Baucontainer und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

