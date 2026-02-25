POL-PB: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen
Lichtenau-Husen (ots)
(kp) Am Montag, 23. Februar, 21.30 Uhr, sind unbekannte Täter auf einer Baustelle am Heggeweg in Lichtenau-Husen in einen Baucontainer eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Die Einbrecher verschafften sich Zugang in den Baucontainer und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
