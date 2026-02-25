POL-PB: Einbruch in Schulmensa - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(ivdh) Zwischen Montag, 23. Februar, 20.00 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 07.50 Uhr brachen Unbekannte in die Mensa einer Schule an der Anschrift "An den Lothwiesen" in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Durch eine Tür verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
