Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Schulmensa - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Zwischen Montag, 23. Februar, 20.00 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 07.50 Uhr brachen Unbekannte in die Mensa einer Schule an der Anschrift "An den Lothwiesen" in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch eine Tür verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt in das Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell