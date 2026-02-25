Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch-Diebstahl an Schule gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 23. Februar, 16.15 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 7.15 Uhr einen Schaukasten an einer Schule an der Getrudenstraße in Paderborn auf und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem Hausmeister fiel die Tat am Dienstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Die Täter hatten den Schaukasten eingeschlagen und waren mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell