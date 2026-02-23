Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Dachgeschosswohnung

Paderborn (ots)

(ivdh) Ein Feuer hat am Sonntag, 22. Februar, gegen 13.30 Uhr eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Egon-Straße in Paderborn beschädigt. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Eine 24-jährige Frau war durch den Ton eines Rauchmelders aus einer benachbarten Wohnung aufmerksam geworden. Da niemand öffnete, verständigte sie eine Nachbarin, die einen Ersatzschlüssel aufbewahrte. Die beiden Nachbarinnen retteten die 94-Bewohnerin aus der verrauchten Wohnung. Niemand wurde verletzt.

Das Feuer brach in der Küche der Dachgeschosswohnung aus. Bei der Brandursache handelt es sich um einen technischen Defekt. Die Brandwohnung und die darunter liegende Wohnung sind nicht mehr bewohnbar.

