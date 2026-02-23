PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu LKW-Brand gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(ivdH) Ein Feuer hat am Sonntag, 22. Februar, einen geparkten LKW auf einem Schotterparkplatz an der Max-Planck-Straße in Paderborn-Sennelager vollständig zerstört. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Anwohner wurden gegen 01.45 Uhr durch einen Knall geweckt. Sie entdeckten den bereits in Flammen stehenden LKW und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden an dem komplett zerstörten Fahrzeug beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

