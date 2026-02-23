Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch auf Firmengelände - Polizei sucht nach Zeugen

Salzkotten (ots)

(kp) Zwischen Freitag, 20. Februar, 16 Uhr, und Samstag, 21. Februar, 11 Uhr, sind noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf einem Firmengelände in Salzkotten eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten eine Glastür und durchsuchten das Gebäude. Anschließend flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

