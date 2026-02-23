Polizei Paderborn

POL-PB: Bewohner überraschen Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Anreppen (ots)

(mh) Ein unbekannter Einbrecher ist am Freitag, 20. Februar, 19.25 Uhr, mit dem Versuch gescheitert, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Kloster" einzubrechen. Vermutlich wurde er durch die anwesenden Bewohner gestört. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter beschädigte ein Glaselement einer Terrassentür. Vermutlich wurde er dabei durch die anwesenden Bewohner überrascht und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Hauseigentümer alarmierten die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell