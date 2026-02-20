POL-PB: Einbruch in eine Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen
Salzkotten (ots)
(mh) Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Sudhäger Straße in Salzkotten-Mantinghausen, sucht die Polizei Zeugen. Tatzeit war zwischen Mittwoch, 11. Februar, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 18. Februar, 12.00 Uhr.
Der Täter beschädigte ein Türschloss, um in das Gebäude zu gelangen und durchwühlte die Räumlichkeit. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell