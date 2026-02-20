PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Sudhäger Straße in Salzkotten-Mantinghausen, sucht die Polizei Zeugen. Tatzeit war zwischen Mittwoch, 11. Februar, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 18. Februar, 12.00 Uhr.

Der Täter beschädigte ein Türschloss, um in das Gebäude zu gelangen und durchwühlte die Räumlichkeit. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:39

    POL-PB: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 18. Februar, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 19. Februar, 11.25 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Riemekestraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte eine Tür und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeiten. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:14

    POL-PB: Medizinischer Notfall vermutlich Ursache für Bus-Alleinunfall

    Lichtenau (ots) - (md) Am Donnerstag, 19. Februar, kam ein 32 Jahre alter Fahrer gegen 8.20 Uhr mit seinem Linienbus, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, in Lichtenau von der Driburger Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er verletzte sich dabei leicht, weitere Fahrgäste waren nicht im Bus. Der Busfahrer war auf der Driburger Straße, aus Asseln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren