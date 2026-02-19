Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Senior aus Paderborn leblos aufgefunden

Paderborn (ots)

(md) Ein seit gestern Abend, Mittwoch, 18. Februar, vermisster Senior aus Paderborn ist heute Vormittag leblos aufgefunden worden.

Der 83 Jahre alte Mann hatte gegen 20.00 Uhr seine Wohnanschrift an der Glatzer Straße verlassen und war zu einem Spaziergang Richtung Universität aufgebrochen. Gegen Mitternacht meldete seine Frau ihn als vermisst, umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei, bei der auch ein Hund eingesetzt wurde, blieben erfolglos. Die Polizei setzte die Suche in den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 19. Februar fort, unter anderem mit Unterstützung eines Hubschraubers. Ein Zeugen meldete dann gegen 8.15 Uhr eine leblose Person am Querweg in Paderborn. Hierbei handelte es sich um den vermissten Mann.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen hat die Polizei die Fahndung gelöscht und bittet, eventuell veröffentlichtes Foto- und Linkmaterial zu löschen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell