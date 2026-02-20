Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 18. Februar, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 19. Februar, 11.25 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Riemekestraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Tür und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeiten. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell