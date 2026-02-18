Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Auto und aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag, 16. Februar, auf Dienstag, 17. Februar, aus einem unverschlossenen Auto einen Schlüssel und gelangten damit in ein Wohnhaus an der Löbbekestraße in Salzkotten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 23.00 Uhr und 06.30 Uhr durchwühlten unbekannte Täter ein geparktes Fahrzeug in der Grundstückseinfahrt und fanden einen Haustürschlüssel. Mit diesem verschafften sie sich Zugang in das Wohnhaus. Hier durchwühlten sie einen Raum und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Im Nahbereich des Tatortes konnten Teile des gestohlenen Eigentums aufgefunden und durch die Polizei gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell