Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässigkeit als vermutete Ursache für Brand einer Holzfassade

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Fahrlässige Brandstiftung ist wahrscheinlich der Grund für das Feuer, welches in der Nacht zu Montag, 17. Februar, eine Holzfassade an einem Einfamilienhaus an der Straße Zur kleinen Linde in Bad Wünnenberg beschädigt hat. Das ergaben die Ermittlungen der Brandsachverständigen der Polizei.

Die drei Bewohner des Hauses waren gegen 00.25 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie verließen das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand, der vermutlich in einem Kellerschacht unterhalb der Fassade ausgebrochen war, schließlich löschen. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen höheren fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell