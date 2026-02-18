Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Gartenlauben - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Sonntag, 15. Februar, 12.00 Uhr, und Montag, 17. Februar, 13.30 Uhr, in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Wollmarktstraße in Paderborn eingebrochen. Ein weiterer Versuch scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte an einer Gartenlaube eine Scheibe, konnte die dahinter liegende Tür aber nicht öffnen. Bei einer weiteren Laube beschädigte er ein Fenster. Dieses Mal gelang ihm der Zutritt zum Gebäude. Der Täter durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

