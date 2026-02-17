Polizei Paderborn

POL-PB: Karnevalsbilanz der Paderborner Polizei: Größtenteils störungsfreie Umzüge und Feiern

Kreis Paderborn (ots)

(md) Bis auf wenige Ausnahmen blickt die Paderborner Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 14. Februar und Rosenmontag, 16. Februar auf einen friedlichen und größtenteils störungsfreien Karneval zurück.

Der Karnevalsumzug in der Paderborner Innenstadt am Samstag, 14. Februar in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr verlief so gut wie störungsfrei. Zwei Personen kamen im Laufe des Tages in Gewahrsam, zwei Platzverweise wurden gefertigt und ein Hilfeersuchen bearbeitet. Ungefähr 25.000 bis 30.000 Besucher, 30 Wagen und 30 Fußgruppen nahmen an dem Umzug durch die Innenstadt teil, die Polizei gab gegen 17.00 Uhr die Umzugsstrecke wieder frei.

Am Sonntag, 15. Februar in Salzkotten-Scharmede war der Umzug mit rund 1.000 Teilnehmenden und bis zu 12.000 Zuschauern gut besucht, und verlief störungsfrei. Lediglich auf der Anreise zündetet eine unbekannte Person einen Rauchtopf. Personen verletzten sich dadurch nicht. Auf der anschließenden Party in der Schützenhalle, die gegen 23.00 Uhr endetet, kam es aufgrund der hohen Besucheranzahl und der zunehmenden Alkoholisierung der Feiernden zu Pöbeleien, Streitigkeiten und teilweise wechselseitigen Körperverletzungen. Insgesamt kam es zu acht Strafanzeigen wegen Körperverletzung. Die Polizei fertigte weiterhin drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, zwei weitere Strafanzeigen und nahm zwei Personen in Gewahrsam. Weiterhin kam es zu drei Einsätzen, bei denen hilflose Personen betreut werden mussten. Die Einsatzkräfte sprachen zudem diversen Platzverweise aus.

Aufgrund des Wetters war der Umzug am Montag, 16. Februar, in Fürstenberg abgesagt worden. Deshalb begann die geplante Karnevalsparty in der Schützenhalle bereits gegen 13.00 Uhr und verlief größtenteils störungsfrei. Bei rund 850 Feiernden fertigte die Polizei drei Strafanzeigen und sprach vier Platzverweise aus, die Party endetet gegen 23.00 Uhr.

Auch die Veranstaltungen in Delbrück verliefen friedlich. 3.500 Menschen nahmen am Sonntag, 15. Februar am Kinderkarnevalsumzug teil, die Straßen säumten ungefähr 23.500 Menschen. Beim Rosenmontagsumzug am 16. Februar waren rund 19.000 Zuschauer und 2.500 Teilnehmende dabei. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich, es kam lediglich zu zwei Platzverweisen und einigen Hilfeersuchen.

