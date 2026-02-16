PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Wetterbilanz der Polizei: Zahlreiche Blechschäden im Berufsverkehr und zwei Leichtverletzte

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Montagmorgen kam es zwischen 6.00 Uhr und 10.30 Uhr im Kreis Paderborn nach heftigem Schneefall in der Nacht zu zahlreichen wetterbedingten Unfällen. Die Polizei nahm rund 30 Unfälle im gesamten Kreisgebiet auf. Darunter war glücklicherweise nur ein Unfall mit zwei Leichtverletzten.

Auf der Scharmeder Straße in Salzkotten-Scharmede kam es gegen 07.36 Uhr auf Höhe der Bahnbrücke zu einer Kollision zwischen einem Renault und einem Mercedes. Der 29 Jahre alte Mercedes-Fahrer verlor auf Höhe der Kuppe aufgrund der Wetterverhältnisse die Kontrolle über sein Auto, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Renault zusammen, den eine 63 Jahre alte Frau fuhr. Beide verletzten sich leicht, es entstand Sachschaden.

Für Verkehrsbehinderungen sorgten einige liegegebliebenen LKW. Ein Sattelschlepper blockiert zwischen 7.00 Uhr und 8.30 Uhr die Auffahrt zur A33 an der Anschlussstelle Sennelager in Richtung Bielefeld. Kurzzeitig waren hier sowohl die Auf- und Abfahrt für den Verkehr gesperrt.

An der Anschlussstelle Borchen in Richtung Osnabrück, ebenfalls A33, standen kurzzeitig ebenfalls zwei LKW quer. Auch auf der B64 war ein Sattelzug liegeblieben, es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

