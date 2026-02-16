PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 14. Februar, 14.00 Uhr, und Samstag, 15. Februar, 13.40 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Husener Straße in Lichtenau eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühl die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

