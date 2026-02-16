Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Borchen (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Samstag, 14. Februar, zwischen 13.45 Uhr, und 20.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Bäumerweg in Borchen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Terrassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

