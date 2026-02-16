Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Keller und in einen Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Einbrecher sind im Paderborner Stadtgebiet in den letzten Tagen in mehrere Kellerräume sowie in einen Baucontainer eingebrochen. Betroffen waren der Querweg, die Grünebaumstraße, die Dr.-Margit-Naarmann-Straße und die Detmolder Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Querweg beschädigte der Täter zwischen Sonntag, 08. Februar, 18.00 Uhr, und Freitag, 13. Februar, 23.45 Uhr, eine Tür, um in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Er durchwühlte Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Ebenso in Kellerräume brach ein Täter zwischen Montag, 09. Februar, 08.00 Uhr, und Mittwoch, 11. Februar, 22.30 Uhr, ein. Auch er verließ das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung.

An der Dr.-Margit-Naarmann-Straße beschädigte ein Einbrecher zwischen Donnerstag, 12. Februar, 18.00 Uhr, und Freitag, 13. Februar 08.05 Uhr, die Tür zu einem Baucontainer, um diesen zu durchwühlen. Er flüchtete ebenso in unbekannte Richtung, wie der Einbrecher, der zwischen Samstag, 14. Februar, 12.00 Uhr, und Sonntag, 15. Februar, 12.05 Uhr, in Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Detmolder Straße eingebrohen ist.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell