POL-PB: Hecke in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 15. Februar, eine Hecke an der Dr.-Vockel-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Bewohner des Hauses, zu dem die Hecke gehört, wurde gegen 01.30 Uhr durch jugendliche Stimmen geweckt. Als er ein Knistern wahrnahm und draußen nachschaute, entdeckte er Feuer in seiner Hecke. Weitere Personen waren nicht mehr auf der Straße. Der Mann alarmierte die Polizei und konnte das Feuer bis zum Eintreffen der Beamten selbständig löschen. Der Gesamtschaden an der Hecke liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Gebäudeschaden entstand durch das Feuer nicht. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 u melden.

