POL-PB: Jugendlicher schwer verletzt bei Krad-Alleinunfall
Paderborn-Elsen (ots)
(md) Am Sonntag, 15. Februar kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein 16 Jahre alter Jugendlicher sich mit seinem Kleinkraftrad schwer verletzte.
Der 16 Jährige befuhr die Mühlenteichstraße in Paderborn-Elsen in Fahrtrichtung Sander Straße. Als er einen auf der Fahrbahn befindlichen Kanaldeckel überfuhr, geriet das Hinterrad ins Rutschen, sodass er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
