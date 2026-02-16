PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher schwer verletzt bei Krad-Alleinunfall

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Sonntag, 15. Februar kam es gegen 12.55 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein 16 Jahre alter Jugendlicher sich mit seinem Kleinkraftrad schwer verletzte.

Der 16 Jährige befuhr die Mühlenteichstraße in Paderborn-Elsen in Fahrtrichtung Sander Straße. Als er einen auf der Fahrbahn befindlichen Kanaldeckel überfuhr, geriet das Hinterrad ins Rutschen, sodass er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

