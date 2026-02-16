Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser und in eine Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen im Delbrücker Stadtgebiet Einbrüche in Einfamilienhäuser sowie in eine Bäckerei verübt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag, 29. Januar, 11.00 Uhr, und Freitag, 13. Februar, 12.30 Uhr, drang ein Täter in ein Einfamilienhaus an der Boker Straße in Delbrück-Boke ein. Er beschädigte zunächst eine Terrassentür und durchwühlte die Räumlichkeiten. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

An der Rietberger Straße in Delbrück-Schöning beschädigte ein Täter zwischen Mittwoch, 11. Februar, 08.00 Uhr, und Sonntag, 15. Februar, 15.00 Uhr, ein Fenster, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete ebenso im Anschluss. Ein Einbrecher drang zwischen Sonntag, 15. Februar, 18.15 Uhr, und Montag, 16. Februar, 04.00 Uhr, über ein Fenster in eine Bäckerei an der Südstraße in Delbrück ein. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete erneut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

