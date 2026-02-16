Polizei Paderborn

POL-PB: Senior fällt auf WhatsApp-Betrug herein - Schaden im hohen vierstelligen Bereich

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Ein 82-jähriger Mann aus dem Kreis Paderborn ist am Freitag, 13. Februar, Opfer eines WhatsApp-Betrugs geworden. Der finanzielle Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Der Mann hatte gegen 13.40 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von seiner angeblichen Tochter erhalten, allerdings mit einer ihm unbekannten Nummer. Die vermeintliche Tochter schrieb in der Nachricht, dass sie eine neue Handynummer habe und nun dringende Rechnungen nicht überweisen könne. Sie bat um die Überweisung einer niedrigen vierstelligen Summe via Echtzeitüberweisung auf ein entsprechendes Konto.

Der Mann überwies die Summe und erhielt wenig später zwei weitere Nachrichten, in denen abermals Geldbeträge gefordert wurden. Wieder überwies der Senior. Dieses Mal handelte es sich um vierstellige Beträge im mittleren Bereich. Erst als eine weitere Nachricht mit einer Geldforderung eintraf, wurde der Mann misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Die Polizei warnt schon seit einiger Zeit vor den verschiedensten Formen des Betrugs per Telefon und über Messenger-Dienste. Betroffene, die entsprechende Nachrichten mit Geldforderungen erhalten, sollten sich zunächst über die ihnen bekannten Erreichbarkeiten bei den Angehörigen melden und nach den Nachrichten erkundigen. Auf keinen Fall sollten sie Geld überweisen. Dies gilt ebenso bei Telefonanrufen von vermeintlichen Polizisten, Staatsanwälten oder Bankmitarbeitern.

Niemals sollten Angerufene persönliche Angaben zu Geld oder Wertgegenständen sowie zu sonstigen Daten herausgeben. Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften und Banken fragen danach nicht am Telefon. Weitere Informationen zum Betrug am Telefon und der Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen!" gibt es auf der Homepage: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell