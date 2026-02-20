Polizei Paderborn

POL-PB: Medizinischer Notfall vermutlich Ursache für Bus-Alleinunfall

Lichtenau (ots)

(md) Am Donnerstag, 19. Februar, kam ein 32 Jahre alter Fahrer gegen 8.20 Uhr mit seinem Linienbus, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, in Lichtenau von der Driburger Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er verletzte sich dabei leicht, weitere Fahrgäste waren nicht im Bus.

Der Busfahrer war auf der Driburger Straße, aus Asseln kommend in Fahrtrichtung Lichtenau unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit der rechten Fahrzeugseite mit einem Baum zusammen. Der Mann lenkte den Omnibus wieder nach links auf die Fahrbahn und brachte diesen ungefähr 70 Meter nach der Kollision mit dem Baum zum Stehen. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten ergaben vermutlich einen medizinischen Notfall als Unfallursache, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell