PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Wohnung
Täter verschiebt Möbel

Gevelsberg (ots)

Am 7. Februar zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Milsper Straße in Gevelsberg. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Hof durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu der Tatwohnung im ersten Obergeschoss. Hier schoben die Täter eine Kommode vor die Wohnungstür, um ein Betreten der Wohnung durch diese zu verhindern. Sämtliche Schranktüren und Schubladen des Mobiliars in der Wohnung wurden durch die Täter auf der Suche nach möglicher Beute geöffnet. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 06:35

    POL-EN: Tresor bei Einbruch entwendet

    Hattingen (ots) - Am 7. Februar kam es zur Nachtzeit zwischen 0 Uhr und 4.20 Uhr zu einem Einbruch in der Hattinger Wernigerodestraße. Durch unbekannte Täter wurde eine Balkontür aufgehebelt und sich so Zutritt zu der Wohnung verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 07:27

    POL-EN: E-Scooter-Fahrer stürzt auf Schienen und verletzt sich leicht

    Hattingen (ots) - Am 6. Februar gegen 19.37 Uhr stürzte ein 27-jähriger Hattinger mit seinem E-Scooter, nachdem er die Bahnhofstraße befuhr. An den dort befindlichen Straßenbahnschienen verlor er bei Feuchtigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hattinger ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 07:16

    POL-EN: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus / Täter durch Anwohner verschreckt

    Schwelm (ots) - Am 6. Februar gegen 15.10 Uhr kam es in der Winterberger Straße in Schwelm zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem die installierte Videoüberwachung am Haus Alarm schlug, begab sich der Geschädigte zu der angegangenen Terrassentür. Durch das Erscheinen des Geschädigten wurde der Täter verschreckt und konnte unerkannt und ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren