POL-EN: Einbruch in Wohnung

Täter verschiebt Möbel

Gevelsberg (ots)

Am 7. Februar zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Milsper Straße in Gevelsberg. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Hof durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu der Tatwohnung im ersten Obergeschoss. Hier schoben die Täter eine Kommode vor die Wohnungstür, um ein Betreten der Wohnung durch diese zu verhindern. Sämtliche Schranktüren und Schubladen des Mobiliars in der Wohnung wurden durch die Täter auf der Suche nach möglicher Beute geöffnet. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. (MJA)

