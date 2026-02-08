Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Tresor bei Einbruch entwendet
Hattingen (ots)
Am 7. Februar kam es zur Nachtzeit zwischen 0 Uhr und 4.20 Uhr zu einem Einbruch in der Hattinger Wernigerodestraße. Durch unbekannte Täter wurde eine Balkontür aufgehebelt und sich so Zutritt zu der Wohnung verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell