PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: E-Scooter-Fahrer stürzt auf Schienen und verletzt sich leicht

Hattingen (ots)

Am 6. Februar gegen 19.37 Uhr stürzte ein 27-jähriger Hattinger mit seinem E-Scooter, nachdem er die Bahnhofstraße befuhr. An den dort befindlichen Straßenbahnschienen verlor er bei Feuchtigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hattinger Krankenhaus gebracht. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 07:16

    POL-EN: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus / Täter durch Anwohner verschreckt

    Schwelm (ots) - Am 6. Februar gegen 15.10 Uhr kam es in der Winterberger Straße in Schwelm zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem die installierte Videoüberwachung am Haus Alarm schlug, begab sich der Geschädigte zu der angegangenen Terrassentür. Durch das Erscheinen des Geschädigten wurde der Täter verschreckt und konnte unerkannt und ohne ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 07:04

    POL-EN: Einbruch in Wohnhaus / Tätersuche mit Hubschrauber

    Herdecke (ots) - Am 6. Februar kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Herdecker Mühlenweg. Als die Polizei mit dem 57-jährigen Wohnungsinhaber eintraf, konnte ein Täter aus dem Haus durch ein Fenster in Richtung Golfplatz flüchten. Eine Suche nach dem Täter durch einen Hubschrauber aus der Luft und einem Polizeihund am Boden blieb erfolglos. (MJA) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:24

    POL-EN: Schwelm: Pkw-Fahrer mit über 1,5 Promille unterwegs_ Zeuge informiert sofort Polizei

    Schwelm (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge stellte am 5. Februar gegen 22:45 Uhr im innerstädtischen Bereich von Schwelm einen PKW fest, der augenscheinlich Schlangenlinien fuhr. Umgehend meldete er dies der Polizei. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurde ein 39-jähriger aus Odenthal mit seinem PKW der Marke Lada angetroffen und kontrolliert. Schnell erhärtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren