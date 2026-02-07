Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: E-Scooter-Fahrer stürzt auf Schienen und verletzt sich leicht
Hattingen (ots)
Am 6. Februar gegen 19.37 Uhr stürzte ein 27-jähriger Hattinger mit seinem E-Scooter, nachdem er die Bahnhofstraße befuhr. An den dort befindlichen Straßenbahnschienen verlor er bei Feuchtigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hattinger Krankenhaus gebracht. (MJA)
