PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Täter durch Anwohner verschreckt

Schwelm (ots)

Am 6. Februar gegen 15.10 Uhr kam es in der Winterberger Straße in Schwelm zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem die installierte Videoüberwachung am Haus Alarm schlug, begab sich der Geschädigte zu der angegangenen Terrassentür. Durch das Erscheinen des Geschädigten wurde der Täter verschreckt und konnte unerkannt und ohne Beute entkommen. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 07:04

    POL-EN: Einbruch in Wohnhaus / Tätersuche mit Hubschrauber

    Herdecke (ots) - Am 6. Februar kam es gegen 21:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Herdecker Mühlenweg. Als die Polizei mit dem 57-jährigen Wohnungsinhaber eintraf, konnte ein Täter aus dem Haus durch ein Fenster in Richtung Golfplatz flüchten. Eine Suche nach dem Täter durch einen Hubschrauber aus der Luft und einem Polizeihund am Boden blieb erfolglos. (MJA) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:24

    POL-EN: Schwelm: Pkw-Fahrer mit über 1,5 Promille unterwegs_ Zeuge informiert sofort Polizei

    Schwelm (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge stellte am 5. Februar gegen 22:45 Uhr im innerstädtischen Bereich von Schwelm einen PKW fest, der augenscheinlich Schlangenlinien fuhr. Umgehend meldete er dies der Polizei. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurde ein 39-jähriger aus Odenthal mit seinem PKW der Marke Lada angetroffen und kontrolliert. Schnell erhärtete ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 08:09

    POL-EN: Schwelm: Raubdelikt in Discounter_ Täter verliert Dosen im Geschäft

    Schwelm (ots) - Zu einem Raubdelikt in einem Discounter an der Bahnhofstraße in Schwelm kam es am 5. Februar, gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen packte ein augenscheinlich männlicher Täter mehrere alkoholische Getränkedosen unter seine Jacke und versuchte damit den Kassenbereich zu passieren. Dort wurde er jedoch durch den Kassierer auf die ausgebeulte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren