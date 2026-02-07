Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Täter durch Anwohner verschreckt
Schwelm (ots)
Am 6. Februar gegen 15.10 Uhr kam es in der Winterberger Straße in Schwelm zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nachdem die installierte Videoüberwachung am Haus Alarm schlug, begab sich der Geschädigte zu der angegangenen Terrassentür. Durch das Erscheinen des Geschädigten wurde der Täter verschreckt und konnte unerkannt und ohne Beute entkommen. (MJA)
