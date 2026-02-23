PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei nimmt 40-jährigen Mann fest - Diebesgut in Wohnung sichergestellt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einer Verkehrskontrolle in der Paderborner Innenstadt hat die Polizei am Samstagmorgen, 21. Februar, einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. In seiner Wohnung in Borchen fanden die Beamten zudem mögliches Diebesgut.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Bahnhofstraße gegen 09.05 Uhr ein VW Polo auf. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten die Beamten fest, dass das Nummernschild als gestohlen gemeldet war. Die Polizisten folgten dem Wagen und stoppten ihn schließlich in der Straße Am Abdinghof. Der männliche Fahrer versuchte unmittelbar durch das angrenzende Paderquellgebiet zu flüchten, konnte aber gestellt werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 40-Jährigen polnischer Herkunft, der zurzeit in Borchen wohnt. Wie sich herausstellte, besitzt er keinen Führerschein, zudem war ein Haftbefehl offen. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Die Polizei nahm den Mann fest und stellte den Polo sicher. Auf der Polizeiwache Paderborn wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Auto entdeckten die Ermittler Betäubungsmittel und Werkzeug, welches zur Durchführung von Einbrüchen geeignet war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Paderborn die Durchsuchung der aktuellen Wohnung des Mannes angeordnet. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen und Gegenstände, die wahrscheinlich aus vorherigen Einbrüchen stammen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

