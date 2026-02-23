Polizei Paderborn

POL-PB: Pferdestall gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Wewer (ots)

(md) An der Anschrift Im Klee in Paderborn-Wewer geriet am Samstag, 21. Februar gegen 21.00 Uhr in Pferdestall in Brand. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Zwei Anwohner eines Wohnhauses, welches sich auf dem Gelände befindet, stellten gegen 21.00 Uhr eine Rauchentwicklung in der angrenzenden Reithalle fest. Der 51-jährige Mann und die 42-jährige Frau entdeckten, dass in den Stallungen Stroh in Brand geraten war. Die Bewohner versuchten das Stroh mit einem Gabelstapler ins Freie zu bringen und alarmierten gleichzeitig die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen schließlich.

Rettungswagen brachten den 51-Jährigen und die 42-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Paderborner Krankenhaus. Die Pferde im Stall blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an dem Gebäude beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Da die Polizei von einer Brandstiftung ausgeht, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

