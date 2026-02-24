Polizei Paderborn

POL-PB: Teilsperrung der B64 durch ausgelaufenes Öl

Paderborn-Benhausen (ots)

(mh) Ein Motorschaden mit auslaufendem Öl hat am Montagvormittag, 23. Februar, für eine Teilsperrung der B64 zwischen den Paderborner Ortsteilen Benhausen und Neuenbeken gesorgt.

Ein 66-jähriger Mann war gegen 11.25 Uhr mit einem Opel Antara in Richtung Bad Driburg unterwegs, als er den Motorschaden wahrnahm und auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Er alarmierte einen Abschleppdienst und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur mit Bindemittel ab. Die Fahrtrichtung Bad Driburg musste für die Maßnahme für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr über die Ausfahrt Benhausen ab.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell