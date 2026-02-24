PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Teilsperrung der B64 durch ausgelaufenes Öl

Paderborn-Benhausen (ots)

(mh) Ein Motorschaden mit auslaufendem Öl hat am Montagvormittag, 23. Februar, für eine Teilsperrung der B64 zwischen den Paderborner Ortsteilen Benhausen und Neuenbeken gesorgt.

Ein 66-jähriger Mann war gegen 11.25 Uhr mit einem Opel Antara in Richtung Bad Driburg unterwegs, als er den Motorschaden wahrnahm und auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Er alarmierte einen Abschleppdienst und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte streuten die Ölspur mit Bindemittel ab. Die Fahrtrichtung Bad Driburg musste für die Maßnahme für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr über die Ausfahrt Benhausen ab.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:49

    POL-PB: Brand in Dachgeschosswohnung

    Paderborn (ots) - (ivdh) Ein Feuer hat am Sonntag, 22. Februar, gegen 13.30 Uhr eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Egon-Straße in Paderborn beschädigt. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Eine 24-jährige Frau war durch den Ton eines Rauchmelders aus einer benachbarten Wohnung aufmerksam geworden. Da niemand öffnete, verständigte sie eine Nachbarin, die einen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:45

    POL-PB: Zeugen zu LKW-Brand gesucht

    Paderborn-Sennelager (ots) - (ivdH) Ein Feuer hat am Sonntag, 22. Februar, einen geparkten LKW auf einem Schotterparkplatz an der Max-Planck-Straße in Paderborn-Sennelager vollständig zerstört. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Anwohner wurden gegen 01.45 Uhr durch einen Knall geweckt. Sie entdeckten den bereits in Flammen stehenden LKW und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:44

    POL-PB: Pferdestall gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Wewer (ots) - (md) An der Anschrift Im Klee in Paderborn-Wewer geriet am Samstag, 21. Februar gegen 21.00 Uhr in Pferdestall in Brand. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Zwei Anwohner eines Wohnhauses, welches sich auf dem Gelände befindet, stellten gegen 21.00 Uhr eine Rauchentwicklung in der angrenzenden Reithalle fest. Der 51-jährige Mann und die 42-jährige Frau entdeckten, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren