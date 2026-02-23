Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto kollidiert mit Gegenverkehr

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (23.02.2026) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda. Ein 25-Jähriger Skoda-Fahrer war auf der Bundesstraße zwischen Straußfurt und Gebesee unterwegs gewesen. Gegen 07:10 Uhr verlor er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Abzweigs Schwerstedt die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem ihm entgegenkommenden Lkw. Der Skoda-Fahrer und der 55-jährige LKW-Fahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

