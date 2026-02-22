PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glücklicher Ausgang

Kölleda (ots)

Ein 71 Jahre alter Mann war am Sonntagabend in einem unbeobachteten Moment aus einer Pflegeeinrichtung in Kölleda, OT Kiebitzhöhe, abgängig. Das Pflegepersonal bemerkte dies sofort und verständigte die Polizei. In der Folge kamen Polizeikräfte aus Sömmerda und die Feuerwehr aus Kölleda für die Absuche zum Einsatz. Der Gesuchte konnte nach einer Stunde intensiver Absuche eines Feldstückes ganz in der Nähe des Heimes unverletzt, aber durchnässt und orientierungslos angetroffen werden. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung an Rettungskräfte übergeben. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

